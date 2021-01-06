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2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Kıdem yılına göre 2021 yeni öğretmen maaşları!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 16:09 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 16:09

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonun yüzde 1.25 artış gerçekleşirken yıl genelinde ise bu oran 14.60 olarak açıklandı. Buna göre, öğretmenlerin aldığı maaşlarda yüzde 7.36 oranında artış olacak. Ocak 2021 en düşük ve en yüksek öğretmen maaş zammı da ortaya çıktı. Peki, 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte yeni öğretmen maaşları ve 2021 öğretmen maaşları zammı...


TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. 2020 yıllık enflasyon oranı da belli oldu. Ocak 2021 memur zamları da ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında Ocak-Temmuz aralığında geçerli kılınan memur zam oranları netleşti. Özellikle öğretmenler yeni yılda 7.36 oranında zam ile maaşlarını alacak. Peki, 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 öğretmen maaşları zam oranı ve yeni öğretmen maaşları...
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verisini açıkladı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin 2021 Ocak-Temmuz dönemi zam oranı da kesinleşti. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Öğretmenler de yeni yılda 7.36 oranında zam ile maaşlarını alacak. 
 
Öğretmenler, 15 Ocak tarihinde hesaplara ne kadar maaş yatacağını aramaya başladı.
 
Öğretmenler, yılın ilk dönemlerinde yüzde 15 ‘lik vergi dilimine giriyor. Bu nedenle 2020 Temmuz ile 2020 Aralık arasında 4369 lira maaş aldı.
 
2021 Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında ise öğretmenler 4 bin 734 lira alacak.
 

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