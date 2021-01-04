2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Yeni öğretmen maaşları

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. 2020 yıllık enflasyon oranı da belli oldu. Ocak 2021 memur zamları da ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında Ocak-Temmuz aralığında geçerli kılınan memur zam oranları netleşti. Özellikle öğretmenler yeni yılda 7.36 oranında zam ile maaşlarını alacak. Peki, 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 öğretmen maaşları zam oranı ve yeni öğretmen maaşları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verisini açıkladı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin 2021 Ocak-Temmuz dönemi zam oranı da kesinleşti. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Öğretmenler de yeni yılda 7.36 oranında zam ile maaşlarını alacak.
Öğretmenler, 15 Ocak tarihinde hesaplara ne kadar maaş yatacağını aramaya başladı.
Öğretmenler, yılın ilk dönemlerinde yüzde 15 ‘lik vergi dilimine giriyor. Bu nedenle 2020 Temmuz ile 2020 Aralık arasında 4369 lira maaş aldı.
2021 Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında ise öğretmenler 4 bin 734 lira alacak.
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Öğretmenlerin ek ders ücretleri ise şu şekilde:
Bu zamla birlikte Kadrolu/Ücretli Öğretmen ek ders başına 20,20 TL ,Sözleşmeli Öğretmen ise ek ders başına 17,34 TL alacak.