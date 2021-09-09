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2021 öğretmen atamaları! 15 bin ek atama başvuruları ne zaman? 15 bin öğretmen alımı yapılacak!

09 Eylül 2021 Perşembe - 9:25 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 9:25

Öğretmenlere ek atama müjdesi! 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan twitter hesabından resmen duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Peki, 15 bin atama ne zaman? 2021 öğretmen alımı ek atama başvuruları ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar...


2021 öğretmen atamalarına ek atama gerçekleştirilecek. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twitter hesabından yapığı açıklamada Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Pek çok öğretmen adayı da 15 bin ek atamanın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki,  15 bin atama ne zaman? 2021 öğretmen alımı ek atama başvuruları ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar...
 
 
15 BİN EK ATAMA NE ZAMAN? İŞTE 2021 ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesini Twitter hesabından duyurdu.
 
 
"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştireceklerini açıkladı:
 
"Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."
 
BAKAN ÖZER 15 BİN EK ATAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!
 
Bakan Mahmut Özer’in 15 bin öğretmen atamasına ilişkin yazılı açıklaması ise şöyle:
 
 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Eylül’de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir.
 
Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim.
 
Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır.
 
 
Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun.”
 
 
 

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