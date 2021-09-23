2021 öğretmen atama kontenjanları! 15 bin atama kontenjanları belli oldu mu? Öğretmen atama kontenjanları!

Öğretmen atama kontenjanları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu öğretmen atamasına dair 15 bin ek öğretmen ataması takviminin yayımlanmasının ardından 15 Bin öğretmen ataması kontenjanları ve tahmini branş dağılımı belli oldu. Yayımlanan takvime göre, ön başvurular Eylül ayının 27'sinde başlayacak. İşte 2021 öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı…

15 bin atama kontenjanları belli oldu mu, sorusu yanıt buldu. MEB çatısında görev almak isteyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği atama kontenjanları ve branş dağılımına göre tercihlerini yapacak. İşte Öğretmen atama kontenjanları ve 15 Bin öğretmen ataması branş dağılımı…

15 BİN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI!

15 bin ek öğretmen ataması için branş dağılımı açıklandı. Ek öğretmen atamaları için başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek. İlgili başvuruların 27 Eylül'de başlamasından dolayı kılavuzun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN!

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