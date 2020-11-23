2021 Ocak emekli zam oranı | Emekli ocak zammı ne kadar olacak? 12 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla bekliyor!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlar ocak zammını merakla bekliyor. Emekliler, emekli ocak zammı 2021 ne kadar olacak? sorusuna yanıt arıyor. 2021 emekli ocak zammı, enflasyon tahminine göre yüzde 6.35. Enflasyon oranına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur'lulara yapılacak emekli zammında 405 liraya kadar artış bekleniyor. İşte emekli ocak zammı hakkında merak edilenler…

2021 ocak zammı için sayılı gün kaldı. Emekli ocak zammı 4 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte netleşecek. Ancak milyonlarca emekli ocak zammı ile ilgili tahminleri araştırmaya başladı. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Bu yıl 134 bin kişi BES sistemi ile emekli oldu. Sadece bu yılın 9 ayında 18 binden fazla kişi emekliliği hak etti. Emekli olanlara ortalama 83 bin lira ödeme yapıldı. Peki, emekli ocak zammı 2021 ne kadar olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI 6 BİN 780 TL OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.