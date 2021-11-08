2021 Norm Fazlası Öğretmenlerin atama takvimi yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri eğitim kurumlarındaki norm fazlası öğretmenlerin atama takvimi yayımladı. Yapılan duyuruya göre, norm fazlası öğretmenlerin tespiti yapılacak ve il ve ilçe müdürlüklerince tebliğ işlemleri gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Müdürlükleri 2021 Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme duyurularını yayınlamaya başladı. Yapılan duyuruya göre, eğitim kurumlarının kadrosundaki norm fazlası öğretmenlerin tespiti ve tebliğ işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.

Yapılan duyuru şu şekilde:

"Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu-2021 duyurusuna göre Eğitim kurumlarının kadrosundaki norm fazlası öğretmenlerin tespiti ve tebliğ işlemleri okul/kurum müdürlerince ve ilçe kadrosundaki norm fazlası öğretmenlerin tespiti ve tebliğ işlemleri ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takvimine bağlı kalınarak yürütülecektir."