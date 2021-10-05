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2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 13:25 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 13:25

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü, üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında,  bu yılki ödülün bir yarısının Japon meteorolog ve klimatolog Manabe ile Alman  oşinograf ve iklim modelleyicisi Hasselmann'a, diğer yarısının da İtalyan teorik  fizikçi Parisi'ye layık görüldüğü açıklandı.
 
"Dünya'nın ikliminin fiziksel modellemesini yapan, küresel ısınmayı  hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen" Manabe ve Hasselmann'ın "karmaşık  sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sundukları" bildirildi.
 
Parisi'nin de "atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde  dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfinden" ötürü ödüle layık  görüldüğü belirtildi.
 
Nobel Fizik Ödülü, 2020'de kara deliklerin keşfine katkı sağlayan  çalışmalarından ötürü İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, Alman  astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında  paylaştırılmıştı.
 
Ghez, 1901'den bu yana ödülü kazanan dördüncü kadın olmuştu. 1903'te  Marie Curie, 1963'te Maria Goeppert-Mayer ve 2018'de Dana Strickland Nobel Fizik  Ödülü'nü kazanmıştı.
 
Ödül, 2019'da da "evrenin yapısının ve geçmişinin anlaşılmasına  yardımcı olan keşiflerinden" ötürü Kanadalı fizikçi ve teorik kozmolog James  Peebles, İsviçreli astrofizikçi Michel Mayor ile İsviçreli gök bilimci Didier  Queloz'e verilmişti.
 
Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa  önemli katkı sunan kişilere veriliyor.
 
Bundan 100 yıl önce 1921 yılında ödülü ünlü Alman fizikçi Albert  Einstein kazanmıştı.
 
1915 yılında kristallerin yapılarını X ışınları yardımıyla analiz eden  Lawrence Bragg, 25 yaşında Nobel Fizik Ödülü'nü babası William Henry Bragg ile  paylaşmış ve bugüne kadar ödülü kazanan en genç fizikçi olmuştu.
 
Arthur Ashkin de 96 yaşında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülerek  şimdiye kadar bu ödülü kazanan en yaşlı fizikçi unvanını kazanmıştı.
 

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Syukuro Manabe Klaus Hasselmann 2021 Nobel Fizik Ödülü'
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