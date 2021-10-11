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2021 Nobel Ekonomi Ödülü çalışmalarıyla "ampirik araştırmayı kökten değiştiren" ekonomistlere verildi

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 13:47 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 13:47

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ekonomistler David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı.


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında,  Kanadalı çalışma ekonomisti Card'ın, "çalışma ekonomisine ampirik katkılarından",  Angrist ve Imbens'in "nedensellik ilişkilerinin analizine metodolojik  katkılarından" ötürü 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu.
 
Üç ekonomistin çalışmalarının, emek piyasasına ilişkin yeni anlayışlar  gelişmesini sağladığı, neden sonuç ilişkisi açısından doğal deneylerden ne gibi  sonuçlar çıkarılabileceğini gösterdiği, yaklaşımlarının, diğer alanlara da  yayıldığı ve ampirik araştırmayı kökten değiştirdiği belirtildi.
 
Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlara altın madalyanın yanı sıra 1,1  milyon dolar veriliyor.
 
Ödül 2020'de açık artırma teorisinin geliştirilmesine katkı sunan  Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verilmişti.
 
Milgrom ve Wilson'un keşiflerinin "dünya çapında satıcılara, alıcılara  ve vergi mükelleflerine fayda sağladığı" belirtilmişti.
 
2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nü de küresel yoksullukla mücadele alanında  yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Hint asıllı Amerikalı iktisatçı Abhijit  Banerjee, Fransız asıllı Amerikalı iktisatçı Esther Duflo ve Amerikalı iktisatçı  Michael Kremer kazanmıştı.
 
  
 

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