2021 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Dini takvime göre 2021 kandil günleri…

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili sonrası Müslümanlar Recep Ayı içerisinde yer alan ikinci kandil Miraç Kandili’nin ne zaman idrak edileceğini merak ediliyor. 2021 Miraç Kandili ne zaman? Dini takvime göre 2021 kandil günleri…
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.
2021 KANDİL TAKVİMİ
Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021