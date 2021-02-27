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2021 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Dini takvime göre 2021 kandil günleri…

27 Şubat 2021 Cumartesi - 16:40 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 16:40

Mübarek üç ayların ilk kandili Regaip Kandili, geçtiğimiz günlerde idrak edildi. Recep ayı içerisinde yer alan ve ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandilidir. Peki, Miraç Kandili ne zaman, Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?


Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili sonrası Müslümanlar Recep Ayı içerisinde yer alan ikinci kandil Miraç Kandili’nin ne zaman idrak edileceğini merak ediliyor. 2021 Miraç Kandili ne zaman? Dini takvime göre 2021 kandil günleri…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.

2021 KANDİL TAKVİMİ

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

 

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