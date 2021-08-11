2021 Memur alımı başvuruları başladı! İşte personel aranan kadrolar!
Devlet Personel Başkanlığı memur alım ilanları pek çok kişinin gündeminde... Memur olmak ve devletin farklı kademelerinde çalışmak isteyenler güncel iş ilanlarını takip ediyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara memur alımı yapılıyor. Memur olmak isteyenler kamu ilanlarını takip ediyor. Türkiye’nin birçok yerinde itfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya pek çok kadroda sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştirilecek.
Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
80 personel