Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. Peki, MEB EKYS sonuçları nasıl öğrenilir? EKYS nedir? EKSY kaç yıl geçerli? MEB EKYS öğrenme ekranı!
ÖSYM DUYURDU!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Mart 2021'de uygulanan 2021-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
Öte yandan, adaylar 2021-MEB-EKYS cevap anahtarlarına da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.