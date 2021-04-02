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2021 MEB EKYS sonuçları açıklandı!

02 Nisan 2021 Cuma - 16:48 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 16:49

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, cevap anahtarlarına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.


Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme  Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. Peki, MEB EKYS sonuçları nasıl öğrenilir? EKYS nedir? EKSY kaç yıl geçerli? MEB EKYS öğrenme ekranı! 
 
ÖSYM DUYURDU!
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer  alan duyuruya göre, 14 Mart 2021'de uygulanan 2021-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme  işlemleri tamamlandı.
 
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr"  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday  İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
 
Öte yandan, adaylar 2021-MEB-EKYS cevap anahtarlarına da  "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday  şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
 

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