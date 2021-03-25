2021 mazot gübre desteği sorgulama! Tarım mazot ve gübre desteği 2021 ne zaman verilecek, yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri bekleniyor!

Mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek 2021? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 mazot gübre ödemeleri için tarihi açıkladı. Çiftçiye ödenen mazot ve gübre desteği hakkında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? İşte tarımsal çiftçi destek ödemeleri…

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ AÇIKLAMASI GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

Pakdemirli ayrıca, çiftçiye, mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili, şöyle konuştu:

"Mazot gübre desteğini yarın(26 Mart 2021) itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız.

TC kimlik numaralarının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın itibariyle saat 18’den sonra,

TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan’da 18.00’den sonra,

TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan saat 18.00’den sonra ödemelerini alacaklar. Çiftçimize ve üreticimize hayırlı olsun."

Pakdemirli'nin açıklamasına göre 2021 süt desteği, çiftçi destek ödemeleri, mazot gübre desteği ödemelerinin T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre yatacak.

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA (Tarımsal destek ödemeleri)

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.