Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine toplantısı Beştepe'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşlanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kuruluna verdiği brifing değerlendirildi, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mazot gübre desteği ile ilgili de açıklamalar da bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta koronavirüs (Covid-19) olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alındı. Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda önlemler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı çiftçilere de müjde verdi. Peki, 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği ne kadar oldu?

Mazot gübre desteği ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz." dedi.

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin 2021 takvimine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkbaharı işaret etti. 2020 yılında da mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı.