2021 LGS soru ve cevapları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci LGS'de ter döktü. LGS, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. LGS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Bakanlıktan açıklama geldi. Peki, 2021 LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? LGS cevap anahtarı sayısal ve sözel kitap çığı ne zaman açıklanır? 2021 LGS soruları ve LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecek. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.