2021 LGS sonuçları bugün açıklanıyor! 2021 LGS sonuçları saat kaçta açıklanır?

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarına çevrildi. Adaylar 2021 LGS sonuçlarının açıklanacağı saate odaklandı. Peki, 2021 LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sonuçlarına nereden bakılır? İşte MEB 2021 LGS sonuç öğrenme linki...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. MEB , 2021 LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurmuştu. Milyonlarca aday 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iyi bir liseye yerleşebilmek için tercih yapacak. Öğrencilerin gözü 2021 LGS sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi. Peki, 2021 LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sonuçlarına nereden bakılır? İşte MEB 2021 LGS sonuç öğrenme linki...

Milyonlarca öğrencinin bekleyişi bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuçlarını bugün açıklayacak. 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin de tercih maratonu başlayacak. 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından MEB tarafından LGS tercih kılavuzunun da gün içine açıklanması bekleniyor. Öğrenciler aynı gün, tercih kılavuzunda yer alan 2021 lise taban puanlarına göre tercihlerini yapmaya başlayabilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınava 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katılmıştı.

2021 LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?