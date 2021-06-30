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2021 LGS sonuçları açıklandı! İşte MEB 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı!

30 Haziran 2021 Çarşamba - 8:46 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 8:47

LGS sonuçları için bekleyiş sona erdi. 2021 LGS sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS tercih kılavuzunun da gün içine açıklanması bekleniyor. Peki, 2021 LGS sonuçları nereden öğrenilir? LGS 2021 sonuç sorgulama ekranı...


Adayların gözü kulağı LGS sonuçlarındaydı ve belli oldu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. MEB tarafından koronavirüs önlemleri altında düzenlenen 2021 LGS, 6 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını açıkladı. LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci,  tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden açıklandı. Sınava giren öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi ile sınav sonucunu öğrenebiliyor. 
 
 
 
2021 LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
LGS tercih kılavuzunun da gün içine açıklanması bekleniyor. Öğrenciler aynı gün, tercih kılavuzunda yer alan 2021 lise taban puanlarına göre tercihlerini yapmaya başlayabilecek.
 
MEB DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI!
 
MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
 Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik  özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
 
SINAVA KATILIM YÜZDE 83
 
Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.
 
2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK
 
LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C.  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.
 
İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
 
97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
 
Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı.  Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.
 
KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI
 
Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018,  2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız  öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha  başarılı olduklarını gösterdi.
 

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