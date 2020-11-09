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2021 LGS sınavının tarihi belli oldu!

09 Kasım 2020 Pazartesi - 14:21 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 14:25

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu

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