Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu
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2021 LGS sınavının tarihi belli oldu!
09 Kasım 2020 Pazartesi - 14:21 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 14:25
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
- 2021 LGS sınavının tarihi belli oldu!
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