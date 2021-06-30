2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS birincileri kim?

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı. 2021 LGS sınav sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katıldığı 2021 LGS'de birinciler merak ediliyor. Peki, 2021 LGS'de kaç birinci var? 2021 LGS'de kim birinci oldu? 2021 LGS birincileri ve LGS detayları...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdiği 2021 LGS'de birinciler merak ediliyor. Peki, 2021 LGS'de kaç birinci var? 2021 LGS'de kim birinci oldu? 2021 LGS birincileri ve LGS detayları...

2021 LGS'DE KAÇ BİRİNCİ VAR?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI!

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

2021 LGS'DE KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI OLDU!

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.