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2021 LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS birincileri kim?

30 Haziran 2021 Çarşamba - 9:00 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 9:00

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı. 2021 LGS sınav sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katıldığı 2021 LGS'de birinciler merak ediliyor. Peki, 2021 LGS'de kaç birinci var? 2021 LGS'de kim birinci oldu? 2021 LGS birincileri ve LGS detayları...


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38  bin 492 öğrenci girdiği 2021 LGS'de birinciler merak ediliyor. Peki, 2021 LGS'de kaç birinci var? 2021 LGS'de kim birinci oldu? 2021 LGS birincileri ve LGS detayları...
 
 
2021 LGS'DE KAÇ BİRİNCİ VAR? 
 
LGS  kapsamındaki merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Sınava  36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan  aldı
 
97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI!
 
MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi  Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
 
Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru  yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği  dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı.  Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.
 
2021 LGS'DE KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI OLDU!
 
Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları  arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018,  2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız  öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha  başarılı olduklarını gösterdi.
 

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