2021 LGS birincileri hangi okullardan çıktı? LGS birincileri hangi illerden?

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) birincileri belli oldu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 97 öğrenci 500 tam puan aldı. Peki, LGS birincileri hangi illerden çıktı? LGS birincileri hangi okullardan çıktı? İşte detaylar...

26-27 Haziranda düzenlenen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB 'den yapılan açıklamada "2021 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci bulunmakta. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. Türkiye LGS birincilerini merak ediyor. Peki, LGS birincileri hangi okullardan çıktı? LGS birincileri hangi illerden çıktı? İşte LGS birincileri...

12 ÖĞRENCİ TEK OKULDAN ÇIKTI

26-27 Haziranda düzenlenen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada "2021 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci bulunmakta. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. 12 Türkiye birincisinin yer aldığı Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada, sınav hazırlık döneminde yüz yüze ve online olarak eğitim e devam eden öğrencilerin, Bahçeşehir Kolejinin yapay zeka tabanlı dijital eğitim plartformu Metodbox ile sınava hazırlandığı belirtildi.

Sınavdan tam puan alan öğrencilerden biri olan Buse Ceylin Ayyıldız, "Tabii ki zorlu bir süreçti. Çünkü okula gidemedik, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizden mahrum kaldık ama bu süreci güzel atlatabildik. Mutluyum ve sınavdan çıktığımda içimde güzel bir his vardı, başarabileceğime inanıyordum çünkü her soruyu anlayarak cevaplamıştım. 8 yıllık bir emeğin karşılığını almak çok güzel bir güzel bir duygu" dedi.

Denemelerde 500 tam puana ulaşamasa da sınavda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Bengisu Yener ise hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle böyle bir sonucu beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir eksiğim olduğunu düşünmüyordum. Sınavın zor olacağı yönünde bir söylenti vardı. Ama her şeye hazırlıklı olmam gerektiğini düşündüm. Ancak sınavdan sonra 500 tam puan beklediğimi söyleyemem. Sonuçlar açıklandığında biraz şaşırdım. Sınava hazırlanan öğrencilerin denemelere çok da aldırış etmemelerini öneririm. Ben okulun denemelerinde tam puan yapamamıştım. Koronavirüs döneminde de her ne olursa olsun çalışmayı bırakmadım öğrencilere tavsiyem de bu yönde olacak. Bunun yanında iç motivasyonlarını sağlamayı denesinler. Lise olarak İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak ileride ise çocuk cerrahı olmak istiyorum."

Tam puan alan bir diğer öğrenci Yusuf Küpeli ise "500 tam puan beklemiyordum. Denemelerde sadece bir kere tam puan yapmıştım. Sınavda dikkatimi toplayıp stresimi yönetince bu sonuca ulaştım. Koronavirüs sürecini avantaja çevirmeye çalıştım, yolda kaybedeceğim zamanı evde ders çalışarak kullandım. Çözemediğim soruların üzerine gittim zorlandığım konulara çalıştım. Bundan sonrasında da meslek seçiminde mühendislik alanında çalışmalar yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

3 BİRİNCİ EDİRNE'DEN

Edirne'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda soruların tamamını doğru cevaplayan 3 öğrenci, 500 tam puan alarak adlarını birinciler arasına yazdırdı. TED Edirne Koleji Alper Atlı ve Oktunç Sağlam ile Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencisi Berke Yay, 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye birincilerinden Alper Atlı, "Çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Bazı günler daha az çalışıyordum ama çalışmadığım hiçbir gün olmadı. Sistemli bir çalışma yaptım. Her hafta başında ne kadar çalışacağımı yazıyordum, buna tam uyamasam dahi bir planım vardı." diye konuştu.