2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili uzayacak mı? Ulusa sesleniş bugün kaçta? Gözler Kabine toplantısında!

Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Bu sorunun yanıtı bugün toplanacak Kabine toplantısında yanıt bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Kabine toplantısının ardından kabine kararlarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleşip birleşmeyeceğini açıklaması bekleniyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili uzayacak mı? Ulusa sesleniş bugün kaçta? 11 günlük bayram tatili olur mu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili uzayacak mı? Ulusa sesleniş bugün kaçta? 11 günlük bayram tatili olur mu? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? ULUSA SESLENİŞ BUGÜN KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Covid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.