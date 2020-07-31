2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı 2021 ne zaman başlıyor?

Allah’a şükrün bir yolu olan Kurban ibadeti, bugün Kurban Bayramı’nın ilk günüyle idrak ediliyor. Kurbanını kesen ya da kesecek olan vatandaşlar, 2021 Kurban bayramı ne zaman, sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı 2021

Allah'a yakınlaşmaya aracı olan şeylere denen kurban, Allah’ın rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı da ifade etmek için kullanılır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) de, ibadet olarak kabul ettiği kurban bayramı, namazlarla, Allah yoluna kesilen kurbanlarla idrak edilirken, 2021 Kurban bayramının ne zaman olduğu da merak edilmeye başlandı. Kurban bayramı 2021 ne zaman başlıyor?

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı yılına ait dini günler takvimini yayımladı. 2021 yılında kutlanacak bayramlar, kandiller, hicri ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Zilhicce Ayı içerisinde 19 Temmuz 2021 tarihinde Pazartesi günü Kurban Bayramı Arefesi idrak edilecek. Ardından 20 Temmuz 2021 tarihinde Salı günü, 21 Temmuz 2021 tarihinde Çarşamba günü, 22 Temmuz 2021 tarihinde Perşembe günü ve 23 Temmuz 2021 tarihinde Cuma günü Kurban Bayramı kutlanacak.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2021 yılına ait dini bayramlar, kandil geceleri, mübarek üç aylar ve dini bazı özel günlerle ilgili hicri ve miladi takvim yayınlandı. Hicri takvimle miladi takvim arasındaki gün farklılığından dolayı dini günler takviminin her yıl yayınlanması zorunluğu doğmaktadır.

C. Ahir Ayı 14 Ocak 2021 tarihinde Perşembe günü başlayacak ve 12 Şubat 2021 tarihinde Cuma günü sona erecek. Receb Ayı 13 Şubat 2021 tarihinde Cumartesi günü başlayacak ve 13 Mart 2021 tarihinde Cumartesi günü sona erecek.

Receb Ayı ile birlikte Üç Aylar'da 13 Şubat 2021 tarihinde Cumartesi günü başlamış olacak. Yine Receb Ayı içerisinde 18 Şubat 2021 tarihinde Perşembe günü Regaib Kandili, 10 Mart 2021 tarihinde Çarşamba günü Miraç Kandili idrak edilecek. Şaban Ayı 14 Mart 2021 tarihinde Pazar günü başlayacak ve 12 Nisan 2021 tarihinde Pazartesi günü sona erecek.

Şaban Ayı içerisinde 27 Mart 2021 tarihinde Cumartesi günü Berat Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2021 tarihinde Salı günü Ramazan Ayı başlayacak ve 12 Mayıs 2021 tarihinde Çarşamba günü sona erecek.

Ramazan Ayı içerisinde 8 Mayıs 2021 tarihinde Cumartesi günü Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan Bayramı Arefesi ise 12 Mayıs 2021 tarihinde Çarşamba günüdür.

Şevval Ayı 14 Mayıs 2021 tarihinde Perşembe günü başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü sona erecek. Şevval Ayı içerisinde 13 Mayıs 2021 tarihinde Perşembe günü, 14 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 tarihinde Cumartesi günü Ramazan Bayramı kutlanacak. Zilkade Ayı 11 Haziran 2021 tarihinde Cuma günü başlayacak ve 10 Temmuz 2021 tarihinde Cumartesi günü sona erecek. Zilhicce Ayı 11 Temmuz 2021 tarihinde Pazar günü başlayacak ve 8 Ağustos 2021 tarihinde Pazar günü sona erecek.

9 Ağustos 2021 tarihinde Pazartesi günü Muharrem Ayı başlayacak ve 7 Eylül 2021 tarihinde Salı günü sona erecek. Muharrem Ayı'nın başladığı gün ayrıca Hicri Yılbaşıdır. Aşure günü Muharrem Ayı'nın 10. günüdür ve 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Safer Ayı 8 Eylül 2021 tarihinde Çarşamba günü başlayacak ve 6 Ekim 2021 tarihinde Çarşamba günü sona erecek. R.Evvel Ayı 7 Ekim 2021 tarihinde Perşembe günü başlayacak ve 5 Kasım 2021 tarihinde Cuma günü sona erecek. R.Evvel Ayı içerisinde 17 Ekim 2021 tarihinde Pazar günü Mevlit Kandili kutlanacak. R.Ahir Ayı 6 Kasım 2021 tarihinde Cumartesi günü başlayacak ve 4 Aralık 2021 tarihinde Cumartesi günü sona erecek. C.Evvel Ayı 5 Aralık 2021 tarihinde Pazar günü başlayacak ve 3 Ocak 2022 tarihinde Pazartesi günü sona erecek.