2021 KPSS tercihleri başladı mı? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Kamuda memur olmak isteyenlerin beklediği tercihler başlıyor. KPSS tercihi yapacak binlerce aday ÖSYM tarafından belirlenen KPSS tercih dönemine dair ayrıntıları araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada KPSS 2021/1 tercihlerinin temmuz ayında başlayacağı bildirilmişti. Adayların gözü ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS tercih kılavuzuna çevrildi.
2021 KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI? KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin duyurusuna göre KPSS 2021/1 tercihleri ÖSYM takvimine göre 1 Temmuz'da başlıyor. Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek. KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS tercih kılavuzu tercihlerin başlamasıyla birlikte erişime açılacak.