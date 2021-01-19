2021 KPSS tarihleri belli oldu! 2021 KPSS lisans ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 yılına ilişkin sınav takvimini duyurdu. ÖSYM 2021 sınav takvimine göre, 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavları'nın başvuru tarihleri ile sınavın yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2021 KPSS lisans ne zaman? 2021 KPSS tarihleri...
KPSS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, 2021 KPSS Lisans başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 22 Haziran'da son bulacak.
2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN? İŞTE KPSS TARİHLERİ
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ve 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise ÖSYM tarafından 15 Ağustos'ta uygulanacak.