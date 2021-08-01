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2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS 2021 sonuçlarının açıklanacağı tarih...
01 Ağustos 2021 Pazar - 10:10 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 10:10
2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ile birlikte KPSS 2021 lisans sonuçları adaylar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yıl boyu KPSS'ye hazırlanan adaylar ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, KPSS 2021 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2021 lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, KPSS
lisans sonuçları tarihi belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.