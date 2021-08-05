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2021 KPSS ÖABT giriş belgesi erişime açıldı! KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınav yerleri sorgulama ekranı!

05 Ağustos 2021 Perşembe - 14:14 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 14:14

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınav yerleri sorgulama ekranı!


2021 KPSS ÖABT giriş belgesi erişime açıldı. 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Temel Kurallar

 

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