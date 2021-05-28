2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı, sınav başvuru ücreti belli oldu!

2021 KPSS lisans sınav başvuruları, 28 Mayıs 2021 tarihinde, ÖSYM'nin resmi web sitesinde başlarken, KPSS lisans kılavuzu, kurum tarafından yayımlandı. 28 Mayıs'ta başlayan başvurular, 14 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi 22-23 Haziran tarihi olarak kurum tarafından açıklandı.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2021 KPSS başvuru ücreti, genel yetenek genel kültür 90 TL, alan bilgisi oturumları 65 TL, ÖABT sınavı 95 TL olarak açıklandı. Ücretler ÖSYM’nin “ödeme” sayfasında yatırılabilmektedir.
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SINAV NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Genel yetenek – Genel kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. A grubu ve Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos – 8 Ağustos 2021 tarihinde, KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
KPSS sınav sonuçları (4 sınav), 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Sonuçların açıklanma saatine dair bilgi kurum tarafından paylaşılmadı.