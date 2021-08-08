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2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının soru kitapçıkları yayınlandı!

08 Ağustos 2021 Pazar - 15:04 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 15:04

ÖSYM, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. İşte 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi soru ve cevap kitapçığı...


ÖSYM tarafından 07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testleri'nin soru ve cevap kitapçıkları yayınlamdı.
 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
 
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 08 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."
 

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