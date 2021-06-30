30 Haziran 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.365 -0.47 EURO 10,2980 -0.96
USD 8,6710 -0.72 ALTIN 490,260 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

2021-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM duyurdu!

30 Haziran 2021 Çarşamba - 14:47 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 14:47

ÖSYM, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi'nden edinebilecek. Peki, Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM Kaymakamlık giriş belgesi alma ekranı!


ÖSYM duyurdu! Kaymakamlık sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 10 Temmuz'da yapılacak. Adaylar, Kaymakamlık sınav yerlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. 
 
 
KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
 
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."
 
ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI 
 
ÖSYM, 10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-Kaymakamlık için adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyardı: 
 
ÖSYM ayrıca adaylara sınav ile ilgili temel kuralları da yayınladı. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edilecek. Şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya alınmayacak. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. 

ETİKETLER

2021-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri Kaymakamlık sınav yerleri 2021 Kaymakamlık sınav giriş belgesi ÖSYM giriş ÖSYM Kaymakamlık giriş belgesi alma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.