2021 Kapıcı maaşı (apartman görevlisi) ne kadar oldu? 2021 yeni kapıcı asgari ücreti...

2021 kapıcı maaşı asgari ücretin Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmasının ardından merakla araştırılan konular arasına girdi. Bakan Selçuk “2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin alın teri dökerek emek veren tüm çalışanlarımıza, ailelerine, işverenlerimize ve milletimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.” diyerek 2021 yılı asgari ücreti açıkladı. Peki, 2021 kapıcı maaşı ne kadar oldu?

Kapıcı maaşı hakkındaki araştırmalar arttı. Asgari ücretin belirleneceği toplantı sona erdi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 asgari ücret zammının belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra gözler apartman görevlilerinin 2021 maaşına çevrildi.

KAPICI MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor.

2021 yılında AGİ bekar bir işçi için 268 lira olacak. 2021 Kapıcı maaşları net vergi kesintiler çıkınca 3.040.88 TL oluyor.

APARTMAN GÖREVLİSİ 2020 KAPICI ASGARİ ÜCRETİ

2020 Kapıcı maaşı net: 2501.55 TL

2020 Kapıcı brüt maaşı: 2943 TL

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır." ifadelerini kullandı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi." şeklinde konuştu.