2021 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün, Ramazan’ın kaçıncı gecesi, tarihi?

Ramazan ayı ibadetlerle devam ederken, Kadir Gecesi araştırmaları da arttı. En hayırlı gece Kadir Gecesine az kaldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün, Ramazan ayının kaçına denk geliyor?

"Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" soruları arttı. Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gece olan Kadir gecesi Ramazan’ın kaçıncı gecesi?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2021 takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi