2021 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün, Ramazan’ın kaçıncı gecesi, tarihi?

"Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" soruları arttı. Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gece olan Kadir gecesi Ramazan’ın kaçıncı gecesi?
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2021 takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi