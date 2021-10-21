İSG başvuruları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı alanında dereceleri ölçmek için ÖSYM tarafından sınav yapılıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek İSG’nin ne zaman olacağı, İSG başvurusunun ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Peki, İş sağlığı ve güvenliği sınav başvurusu ne zaman, 2021 İSG sınavı ne zaman?

2021 İSG sınavı başvuru tarihi hakkındaki aramalar arttı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki, 2021 İSG sınav başvurusu ne zaman başlıyor, İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı ne zaman, 2021 İSG sınavı başvuru tarihi…

İSG SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları 22 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Başvuru ücreti ise henüz belli olmadı.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak ve sınavın sonuçları 6 Ocak 2022’de açıklanacak. Adaylar başvuru işlemlerini AİS sayfası üzerinden yapabilecekler, sonuç görüntüleme ise “sonuc.osym.gov.tr” adresinden olacak.