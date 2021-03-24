2021-İSG/1 sınavı başvuruları başladı! 2021 İSG ne zaman? ÖSYM duyurdu!

2021 İSG başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvurularının 24 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Peki, 2021 İSG ne zaman? 2021 İSG başvurusu nasıl yapılır? 2021 İSG sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2021 İSG sınav ücreti ne kadar? İşte 2021 İSG başvurusu detayları...

ÖSYM duyurdu! 2021 İSG başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2021-İSG/1 sınavı başvurularının alınmaya başlandığı duyuruldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) başvuruları 24 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin ÖSYM Aday İşlemleri üzerinen yapılabilecek. Peki, 2021 İSG ne zaman? 2021 İSG başvurusu nasıl yapılır? 2021 İSG sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2021 İSG sınav ücreti ne kadar? İşte 2021 İSG başvurusu detayları...

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuruları başladı.

2021 İSG SINAVI NE ZAMAN?

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, ÖSYM İSG başvuru kılavuzunda "2021 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), İSG/1 9 Mayıs 2021 tarihinde, İSG/2 ise 12 Aralık 2021 tarihinde; Adana Van illerinde yapılacaktır." denildi.

2021 İSG SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2021 yılında İSG/1 Sınavına başvurular 24-31 Mart 2021 tarihleri arasında; İSG/2 Sınavına başvurular ise 22 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2021 İSG SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, İSG/1 Sınavı için 24 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında; İSG/2 Sınavı için 22 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM adına belirtilen bankalara sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında sınav ücreti 290,00 TL olacak. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecekler.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 435,00 TL olarak yatıracaklar. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

2021 İSG SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

İSG SINAVINA HES ŞARTI!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

2021 İSG KAÇ DAKİKA OLACAK? KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.