2021 İller arası Yer Değiştirme başvuruları başladı! İşte başvuru şartları!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme işlemleri için başvuru tarihi belli oldu. Peki, 2021 İller arası Yer Değiştirme başvuruları nasıl yapılır? İşte 2021 İller arası Yer Değiştirme başvuru şartları!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme takvimini paylaştı. Peki, 2021 İller arası Yer Değiştirme başvuruları nasıl yapılır? İşte 2021 İller arası Yer Değiştirme başvuru şartları!

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iller arası yer değiştirme takvimi ve başvuru şartlarını yayınladı.

Buna göre, sağlık mazeretine bağlı başvuruları, sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlerin tedavi gerektiren rahatsızlığı olduğunu son 2 yıl içerisinde alacakları sağlık kurulu raporuyle ve bu hastalığın tedavisinin görev yaptıkları ildeki devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığını yine göre yaptıkları ilin İl Sağlık Müdürlüğü'nden alacakları yazı ile belgelendirmeleri gerekiyor.

2021 İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenler başvurularını 23 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında MEBBİS şifreleri ve sisteme giriş yaparak başvuru modülü üzerinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle gerçekleştirebilecek.

2021 İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ