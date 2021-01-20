2021 ilave tediye tarihleri: Ocak ayı 2021 (1. taksit) tediye ne zaman yatacak?

4D kadrosuna geçen işçilere tediye ödemeleri devam ediyor. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit olarak ödenen tediye ikramiyelerinin hesaplara yatırılacak tarih belli oldu. 2021 ilk tediye ne zaman yatacak? İşte ilave tediye tarihleri…

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine ödenen tediye tarihleri belli oldu. 2020 yılında ilk ilave tediye ödemesi 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da, 4. İlave tediye ödemesi de 14 Aralık tarihinde ödenmişti. 2021 yılı 4d işçi ilave tediye ilk taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 günlük ücretleri tutarında yapılan ödeme kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit halinde veriliyor. 1. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 ilave tediye tarihleri…

Tediye ödemeleri ne zaman 2021?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

İlave tediye ödemesi ne kadar?

Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde veriliyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor.

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası 29 Ocak tarihinde hesaplara yatacak.

Kimler ilave tediye ödemesi alıyor?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.