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2021 hakim savcı alımı ne zaman? Hakim ve savcılık sınavı ne zaman? Adalet Bakanı duyurdu!

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:58 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 11:58

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacaklarını duyurdu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün hakim ve savcı alımına ile ilgili müjdeyi vermesinin ardından hakimlik ve savcılık sınavına ilişkin araştırmalar da arttı. Peki, 2021 hakim savcı alımı ne zaman? Hakim ve savcılık sınavı ne zaman? İşte Adalet Bakanı Gül'ün hakim savcı alımı açıklaması!


Adalet Bakanı duyurdu. Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapılacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün hakim savcı alımına ilişkin müjdesinin ardından binlerce kişi hakim ve savcılık sınavının tarihini araştırıyor. Peki, Peki, 2021 hakim savcı alımı ne zaman? Hakim ve savcılık sınavı ne zaman? İşte Adalet Bakanı Gül'ün hakim savcı alımı açıklaması!
 
 
2021 HAKİM SAVCI ALIMI NE ZAMAN?
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı alımlarına ilişkin açıklama yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız." diye konuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Yıl sonunda hakim ve savcı alımı yapacakları müjdesini veren Gül, "Şimdiden çalışmaya başlayın. Sizleri hakim savcı olarak görmek isteriz. Mezuniyet bilgilerinizde tazeyken hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Yıl sonunda 1.000 kişi adli yargı hakim ve savcı, idari yargı hakim ve avukatlıktan adli yargı hakim ve savcı alımı gerçekleştirmiş olacağız.” diye konuştu.

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