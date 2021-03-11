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2021 Grammy Ödül Töreni ne zaman? İşte Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler!

11 Mart 2021 Perşembe - 16:12 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 16:15

Grammy Ödülleri 2021'e geri sayım başladı. Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri sahiplerini buluyor. Müziğin Oscarları olarak görülen Grammy Ödülleri öncesinde sahne alacak isimler de belli oldu. Peki, Grammy 2021 ne zaman? İşte Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler!


31 Ocak'ta yapılması beklenen Grammy Ödülleri 2021 ödül töreni corona virüs nedeniyle ertelenmişti. Müziğin Oscarları olarak bilinen Grammy Ödülleri bu hafta sonu sahiplerini buluyor. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy 2021 öncesinde nefesler tutuldu. Grammy Ödül töreninde sahne alacak isimler de belli oldu. Peki, Grammy 2021 ne zaman? İşte Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler! 
 
 
GRAMMY 2021 NE ZAMAN? 
 
Grammy Ödülleri 14 Mart'ta verilecek. Seyirci alınmayacak olan etkinlikte birçok yıldız isim sahne alacak.  
 
ABD'de 14 Mart'ta verilecek 63. Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkacak isimlerin tamamı netleşti. 
 
Trevor Noah’ın sunumuyla gerçekleşecek törende Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, Cardi B ve Billie Eilish başta olmak üzere birçok isim sahneye çıkacak.
 
Törende sahne alacak diğer isimler arasında; Bad Bunny, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone ve Roddy Ricch yer alıyor.
 
Dua Lipa, Roddy Ricch ve Taylor Swift sahneye çıkmanın yanı sıra 6’şar dalda aday olarak büyük bir heyecan yaşayacak.
 
Seyirci alınmayacak olan tören Los Angeles Kongre Merkezi’nde yapılacak.
 

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