2021 Formula 1 ne zaman? 2021 Formula 1 takım kadrolarında kimler var? 2021 Formula 1 sezon takvimi!

Formula 1 için nefesler tutuldu. Yarış severlerin merakla beklediği Formula 1'in 2021 sezonu Bahreyn Grand Prix'i ile başlıyor. İlk antrenman turu ile başlayacak 2021 Formula 1 sporseverlerle buluşacak. Peki,
Formula 1 2021 sezonu ne zaman?
Milyonlarca insanın tutkunu olduğu, birçok farklı kesimden izleyicinin ilgiyle takip ettiği, dünyanın en büyük organizasyonlarından F1 2021’e sayılı günler kaldı. 15 Şubat – 10 Mart tarihleri arasında lansmanları tamamlanan ve kadroları açıklanan yarışlar 28 Mart’ta yeni sezona başlıyor. Covid-19 salgını nedeniyle yeni kararların alındığı F1’de; 2020 takviminden çıkan tüm yarışlar 2021 takvimine alındı. Ancak 2020’den çıkarlan Vietnam yeni sezon takviminde yine yer almıyor. Suudi Arabistan ise Cidde’de yapılacak olan cadde yarışları ile ilk kez F1’e ev sahipliği yapacak, organizasyon şimdiden merak uyandırdı. Yine alınan bir diğer karara göre pilotlar bir önceki senenin araçları ile yarışacak, buna bağlı olarak da antrenman süreleri kısa tutularak 8 günden 3 güne düşürüldü.
Formula 1'in yeni sezonunda neler değişti?
Yeni sezonda Racing Point'in adı Aston Martin olacak. Renault ise Alpine adına geçiş yapacak. Alex Albon, Red Bull koltuğunu Racing Point'ten ayrılan Sergio Perez'e bırakacak. Sebastian Vettel yeni sezonda Aston Martin'e geçecek ve Ferrari'deki yerini Carlos Sainz alacak. McLaren'da Sainz'dan boşalan yere Renault'dan Daniel Ricciardo geçecek. Ricciardo'nun Renault'daki (Alpine) koltuğuna iki yıl aradan sonra F1'e dönen Fernando Alonso geçecek. Haas'ta Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'la yollar ayrılırken, yerlerini iki çaylak; Nikita Mazepin ile Mick Schumacher alacak. AlphaTauri'de Daniil Kvyat'ın yerini Yuki Tsunoda alacak. McLaren yeni sezonda Mercedes motoruna geçiş yapacak.
Formula 1 hangi kanalda?
F1 2021 sezonu yarışları canlı yayınla S Sport2 ekranlarında ve S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşuyor. Bu sezon Türkiye F1 yayınları tarihinde ilk kez F1severler Cuma günleri yapılan antrenman turlarını da S Sport Plus’tan izleyebilecekler.
2021 Formula 1 kadrolarında kimler var?
Milyonların heyecanlı bekleyişi devam ederken takım kadroları da F1’e dair en çok merak edilenler arasındaki yerini alıyor. Geçen sene Türkiye’de gerçekleştirilen Türkiye GP’sinde kariyerinin 7. Şampiyonluğunu kazanarak, Michael Schumacher’ın rekorunu geçen ve Formula tarihinin ilk siyahi şampiyonu olarak tarihe geçen genç pilot Lewis Hamilton yine Mercedes Takımı’nda Mercedes’in takımında Mercedes Motor ile yarışacak.
Valtteri Botta – Mercedes Takımı – Mercedes Motor
Charles Leclerc – Ferrari Takımı – Ferrari Motor
Carlos Sainz – Ferrari Takımı – Ferrari Motor
Max Verstappen - Red Bull Takımı – Honda Motor
Sergio Perez - Red Bull Takımı – Honda Motor
Fernando Alonso – Alpine Takımı – Renault Motor
Esteban Ocon – Alpine Takımı – Renault Motor
Nikita Mazepin – Haas Takımı – Ferrari Motor
Mick Schumacher – Haas Takımı – Ferrari Motor
Daniel Ricciardo – McLaren Takımı – Mercedes Motor
Lando Norris – McLaren Takımı – Mercedes Motor
Sebastian Vettel - Aston Martin Takımı – Mercedes Motor
Lance Stroll - Aston Martin Takımı – Mercedes Motor
Kimi Raikkonen - Alfa Romeo Takımı – Ferrari Motor
Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Takımı – Ferrari Motor
Yuki Tsunoda – AlphaTauri Takımı – Honda Motor
Pierre Gasly – AlphaTauri Takımı – Honda Motor
George Russell - Williams Takımı – Mercedes Motor
Nicholas Latifi – Williams Takımı – Mercedes Motor
F1 2021 Sezon Takvimi
Yeni sezon 28 Mart’ta Bahreyn GP ile başlayacak ve diğer yarışlar sırasıyla;
18 Nisan - İtalya Emilia Romagna GP / Imola Pisti
2 Mayıs - Portekiz GP / Portimao Pisti
23 Mayıs - Monako GP / Monako Pisti
6 Haziran - Azerbaycan GP/ Bakü Pisti
13 Haziran - Kanada GP / Montreal Pisti
27 Haziran - Fransa GP / Paul Ricard Pisti
4 Temmuz - Avusturya GP / Spielberg Pisti
18 Temmuz - Birleşik Krallık Britanya GP / Silverstone Pisti
1 Ağustos - Macaristan GP / Budapeşte Pisti
29 Ağustos - Belçika GP / Spa-Francorchamps Pisti
5 Eylül - Hollanda GP / Zandvoort Pisti
12 Eylül - İtalya GP / Monza Pisti
26 Eylül - Rusya GP / Sochi Pisti
3 Ekim - Singapur GP / Singapur Pisti
10 Ekim - Japonya GP / Suzuka Pisti
24 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri GP / Austin Pisti
31 Ekim - Mexico City GP / Meksika Pisti
7 Kasım - Brezilya Sao Paulo GP / Sao Paulo Pisti
21 Kasım - Avustralya GP / Melbourne Pisti
5 Aralık - Suudi Arabistan GP / Cidde Pisti
12 Aralık - Abu Dhabi GP / Abu Dabi Pisti