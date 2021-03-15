Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının ne kadar olduğunu açıkladı. Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fitre vermekle yükümlü olduğu 2021 yılının fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. 2021 fitre parası ne kadar? Diyanet fitre miktarını açıkladı! Bu sene fitre ne kadar 2021, fitre ücreti kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2021 yılının fitre miktarı belli oldu. Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fitre vermekle yükümlü olduğu 2021 fitre ücreti ne kadar oldu?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı ramazan ayı başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı açıklandı. Ramazan'da Müslümanların fakirlere vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına gelen fitre, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde Diyanet tarafından belirleniyor. Fitre ne kadar? 2021 fitre ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 fitre miktarı…

2021 fitre miktarı ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Fitre ne zaman verilir?

Fitrenin vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Fitre kimlere verilir?

Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Fitre kimlere verilemez?

Bir kimse zekâtını, fitresini ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. Kişi, dinen zengin sayılanlara, anne, baba, dedeler ve ninelere, çocuk ve torunlarına ve eşine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fitre veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar, bir fitreden az olmamalıdır.

Fitre nasıl verilir, para olarak mı?

Fıtır sadakası, buğday, arpa, hurma veya üzüm gibi gıda maddelerinden verilebileceği gibi, bunların değeri para olarak da verilebilir. Ancak fakirin yararına olanı tercih etmek daha uygundur.