2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı ile evde bakım maaşı 2021...

Evde bakım maaşı 2021 asgari ücret zammı ile beraber arttı. Tespit komisyonu toplantısı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı asgari ücret 2021 zammını açıkladı. Evde bakım parası 2019 senesinde 1384 TL’den 2020 yılında yapılan zamla beraber 1460 TL’ye yükselmişti. Peki, 2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı 2021 zammına ilişkin tüm detaylar…

2021 asgari ücretin belli olmasıyla beraber evde bakım maaşı 2021 zam oranı da belli oldu. Evde bakım maaşı alanlar yeni ücrete dair zamları merak ediyor. 2020 yılında 1460 TL'den 1544 TL'ye yükselen evde bakım parası 2021 Asgari ücret zammıyla kadar oldu? 2021 Evde bakım maaşı zammı detayları…

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Böylece asgari ücrete yüzde 21 zam yapıldı

Evde bakım parası 2020 yılı Temmuz - Aralık döneminde aylık 1.544,61 TL'ye yükseldi.