2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Peki, 2021 en düşük ve en yüksek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı memur ve emekli memur maaşları!

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış yapıldı. Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle: 2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)