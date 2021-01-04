2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2020 Temmuz
2021 Ocak
GENEL MÜDÜR
1/4
13.851
14.917
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
7.281
7.862
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
4.490
4.866
ÖĞRETMEN
1/4
5.615
6.074
KAYMAKAM 1. Sınıf
1/4
12.693
13.671
BAŞKOMİSER
3/1
7.277
7.858
POLİS MEMURU
8/1
6.369
6.883
UZ. DOKTOR
1/4
8.656
9.337
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
5.447
5.893
MÜHENDİS
1/4
7.433
8.025
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
4.673
5.063
PROFESÖR
1/4
11.957
12.881
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
7.056
7.621
VAİZ
1/4
5.836
6.311
AVUKAT
1/4
7.096
7.663
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
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2021 en düşük ve en yüksek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı memur ve emekli memur maaşları!
04 Ocak 2021 Pazartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 15:51
2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Peki, 2021 en düşük ve en yüksek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı memur ve emekli memur maaşları!
Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış yapıldı. Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya yükseldi.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu
Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle: 2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
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