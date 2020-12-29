2021 Emlak vergisi hesaplama! 2021 Emlak Vergisi zam oranı ne kadar oldu?

Gayrimenkul sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. 2021 yılında uygulanacak vergi tutarı belli oldu. Rakamlar yayınlandı. 2021 yılında emlak vergisi yeni zam oranıyla uygulanacak. Peki, Emlak Vergisi zam oranı ne kadar oldu? 2021 yılı Emlak Vergisi zam oranı ve emlak vergisi hesaplama...

2021'den itibaren uygulanacak emlak vergisi tutarları açıklandı. 2021 yılında emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırıldı. Emlak Vergisi'ne uygulanacak zam oranı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Buna göre mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılacak.

2021 EMLAK VERGİSİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete 'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergisine ilişkin zam oranı belli oldu. Tebliğe göre 2021 yılında emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4.55) kadar artırıldı.

2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

İKİ TAKSİTTE ÖDENİYOR

Emlak vergisi iki taksit olarak ödenmektedir. Birinci taksit, mayıs ayı sonuna yani 31.05.2020 tarihine kadar, ikinci taksit ise kasım ayının sonuna yani 30.11.2020 tarihine kadar ödenebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki taksit birden de ödenebiliyor.

Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait.

EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA

Emlak vergisine konu olan gayrimenkullere her yıl "yeniden değerleme oranı" uygulanarak emlak vergisi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama konutun bağlı bulunduğu belediyelerce değerlendirmeye alınır ve fiyatlandırılır.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME İŞLEMLERİ

Emlak vergisi ödeme ve sorgulama işlemleri için aynı zamanda htps://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesinden emlak verginizi sorgulayarak, emlak vergisi borcunuzu kısa sürede ödemeniz mümkün. Ayrıca bağlı olduğunuz belediyenin internet sitesinden de emlak vergisi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Emlak vergisi ödeme işlemleri birçok bankadan yapılmaktadır. Bunun için bu işlemleri kapsayan bankaların cep şubelerinden işlem sağlanabilir.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

- Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

- Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

- Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.