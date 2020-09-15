2021 emekli maaş zammı ne kadar? Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaşı…

Emekli ile yeni dönemde emekli olmayı düşünen vatandaşlar 2021 yılında ne kadar emekli maaş alacaklarını merak ediliyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez emekli maaşlarına zam yapılıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşlar 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. 2021 ocak ayı emekli maaş zammı hakkında merak edilenler…

2020 yılının bitmesine 3 ay kala emekliler 2021 yılında alacaklarını zam miktarını sorgulamaya başladı. Geçtiğimi yıl Hakem Kurulu kararıyla memur emeklilerine ocakta yüzde 3, ikinci dönemde ise yüzde 5.75 zam yapıldı. Öte yandan Ağustos ayı beklenti anketine göre cari sene sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 olarak tahmin ediliyor. Peki, 2021 ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2021 ocak ayı emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 10.82. Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Tahminin tutması durumunda önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci olan 6 aylık süreçte gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları yüzde 4.79 artacak.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.