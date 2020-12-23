2021 emekli maaş tablosu! SSK ve BAĞKUR'dan kim, ne kadar emekli maaşı alacak?

2021 emekli maaş tablosu yılın sonuna yaklaştığımız bugünlerde merak edilen konuların başında geliyor. Yeni yılda milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren maaş zammı için geri sayım başladı. Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre 2021 emekli maaş zammı alacak. Peki, 2021 emekli maaşı zammı ne kadar? SSK ve BAĞKUR'dan kim, ne kadar emekli maaşı alacak? 2021'de Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte, 2021 emekli maaş tablosu ve emeklinin maaş tahminleri...
2021 EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonunda. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96'yı bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, net zammın belli olması için ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyon oranı bekleniyor.
EMEKLİYE İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanların emeklilikleri de 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar şeklinde iki ana gruba ayrılıyor. Farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışma yaptığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre, yapılan çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve maaş farklılıkları giderilecek. Düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
Buna göre:
- Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
- Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
- Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
- İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam yapılabilecek.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? 2021 EMEKLİ MAAŞ TABLOSU!
MEVCUT
% 7.02 ZAMLI
% 7.96 ZAMLI
1.500
1.605,30
1.619,40
1.600
1.712,32
1.727,36
1.800
1.926,36
1.943,28
2.000
2.140,40
2.159,20
2.200
2.354,44
2.375,12
2.400
2.568,48
2.591,04
2.600
2.782,52
2.806,96
2.800
2.996,56
3.022,88
3.000
3.210,60
3.238,80
3.200
3.424,64
3.454, 72
3.400
3.638,68
3.670,64
3.600
3.852,72
3.886,56
3.800
4.066,76
4.102,48
4.000
4.280,80
4.318,40
4.200
4.494,84
4.534,32
4.400
4.708,88
4.750,24
4.600
4.922,92
4.966,16
4.800
5.136,96
5.182,08
5.000
5.351,00
5.398,00
5.200
5.565,04
5.613,92
5.400
5.779,80
5.829,84
5.600
5.993,12
6.045,76
5.800
6.207,16
6.261,68
6.000
6.421,20
6.477,60
6.200
6.635,24
6.693,52