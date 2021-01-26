2021 EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

EKPSS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercihleri yapıldı, gözler ÖSYM tarafından açıklanacak tercih sonuçlarına çevrildi. ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı, geçmiş sonuçların açıklanma tarihleri baz alındığında EKPSS sonuçlarının Şubat ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021? Sorusuna yanıt aranıyor. Kamu bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, EKPSS tercih sonuçları için gün sayıyor. Puanlarına göre tercih yapan adaylar, ÖSYM'nin sonuç tarihini açıklamasını bekliyor.

EKPSS tercih sonuçları merak ediliyor!

ÖSYM henüz EKPSS hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Son sınav baz alındığında tercihler ile ilgili bir çıkarımda bulunmak mümkün. Tercihler 30 Kasım 2020’de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020’de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacakt. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşitolması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

EKPSS nedir?

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.