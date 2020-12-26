2021’e girerken dolaplarınızı hafifletin! İşte dolap detoksunun püf noktaları

Yeni yıla girerken, daha güzel, daha keyifli bir yıl olması için herkesin bir hazırlığı vardır. Hayatımızı alt üst eden, bizleri evlere hapseden ve bir an önce bitmesini istediğimiz 2020’yi uğurlayıp 2021’i karşılamaya hazırlanırken, her zamankinden daha fazla heyecanlıyız. Stil Danışmanı Atilla Mutlu, tam da bu dönemde “Gardırop detoksu” yaparak, yeni yıla keyifle hazırlanmayı öneriyor.

Hayatımızı alt üst eden, bizleri evlere hapseden ve bir an önce bitmesini istediğimiz 2020’yi uğurlayıp 2021’i karşılamaya hazırlanırken eski eşyalardan kurtulmak, hiç kullanmadığınız eşyaların işgal ettiği gardıropları ferahlatmak isteyenler için dolap detoksu yapabilirsiniz. Peki, Dolap detoksu nasıl yapılır? İşte Atilla Mutlu’nun “Gardırop detoksu” ile ilgili altın değerinde 5 önerisi...

DOLABINIZDA OLMASI GEREKEN KIYAFETLERE ÖNCELİK VERİN

Öncelikle tüm eşyalarınızı gruplandırın. Sonrasında fazla kullanılmış olanları eleyerek temizleme işlemine başlayın. “Bir gün giyerim” diye bekletilen parçaları eleyin çünkü o parçalar asla giyilmiyor. Eğer çok sık kilo alıp veriyorsanız, sırf bedeni uymuyor diye kıyafetlerinizi atmayın. Özellikle de kadınlar için klasik bir siyah elbise, erkekler için blazer ceket gibi mutlaka dolabınızda olması gereken parçalarsa, bir beden küçükse bile bir kenara ayırın. Belki tekrar zayıflarsınız, o zaman o parçalar kurtarıcınız olacak.

KIYAFETLERİN DE HAFIZASI VAR

Gardırop detoksuna öncelikle çok fazla kullanılmış ve artık yıpranmış olanlarla başlayın. Dolabın en başından başlayarak, sonuna kadar tüm kıyafetleriniz için bu işlemi yapın. Dolabınızdaki kıyafetleri, ürün gruplarına göre ayırın, buna göre bir düzen oluşturun. Bu şekilde yaptığınız işten daha çok keyif alacaksınız.

ANILARLA VEDALAŞIN

Dolap detoksu size arınma ve rahatlama sağlayacak. Kıyafetlerin de bir hafızası vardır bundan kurtulmak size iyi gelecektir. Anısı var diye tuttuğumuz ürünlerle vedalaşarak yenilenebilir, yeni yıla iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

GÜNLÜK MODUNUZA GÖRE ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

Temizlediğiniz dolabı tekrar giyilmeyecek ya da bir kere giyip kenara atılacak ürünlerle doldurmamak için günlük modunuza göre alışveriş yapmaktan kaçının. Çünkü tarzınız dışında aldığınız her ürün dolapta kalmaya mahkumdur.

ZAMANSIZ, BASİC VEYA LİFE STYLE PARÇALAR BULUN

Dolabınızda mutlaka olması gereken parçalar da var. Zamansız, basic ya da life style tarzdaki parçalar her zaman kullanılır. Bu noktada modayla çok ilgisi olmayan kişilerin profesyonel destek almasında yarar var. Böylece uygun rakamlarla çok şık bir gardıroba ve dolayısıyla çok şık bir stile sahip olabilirler.