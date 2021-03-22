2021 Dünya Su Günü neden kutlanıyor? Farkındalığı artıracak en güzel Dünya Su Günü mesajları ve sözleri!

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Su Günü 1993'ten beri 22 Mart'ta kutlanıyor. Dünya Su Günü, BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla ilan edildi. Peki, Peki, Dünya Su Günü önemi ne? Dünya Su Günü tarihçesi ile farkındalığı artıracak en güzel Dünya Su Günü mesajları ve sözleri...

Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 22 Mart 1993'te aldığı karar çerçevesinde her yıl dünya çapında kutlanıyor. Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen kutlamalar, her yıl farklı bir tema ile gerçekleştiriliyor. Peki, Dünya Su Günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor? Dünya Su Günü önemi ne? Farkındalığı artıracak en güzel Dünya Su Günü mesajları ve sözleri...

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.

Teklif ilk kez, 1992’de Brezilya ’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) gündeme getirildi. 1993’ten itibaren katılım her yıl katlanarak arttı; halk, desteklerini göstermek amacıyla gün boyu muslukları açmamaya teşvik edildi. Dünya Su Günü Facebook ’ta da çok rağbet gördü.

Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler bu günü, dünyadaki su kaynakları ile ilgili somut çalışmaları ödüllendirmek ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerini uygulamaya ayırmışlardır. Her yıl Birleşmiş Milletlerin su alanında çalışmalar yapan farklı bir kuruluşu Dünya Su Günü’nde yapılacak uluslararası etkinlikleri destekleyip koordine etmektedir. UN-Water, kurulduğu yıl olan 2003’ten bu yana Dünya Su Günü etkinliklerine öncülük edecek BM kuruluşunu, etkinlik konusunu ve verilecek mesajları belirleme sorumluluğunu üstlenmektedir.

Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin dışında, içilebilir su kaynakları ve su yaşamını destekleyen bazı sivil toplum kuruluşları da Dünya Su Günü’nü, çağımızın öncelikli su sorunlarına dikkat çekmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Örneğin, Dünya Su Konseyi 1997’den bu yana her üç yılda bir düzenlediği Dünya Su Forumu ile bir hafta boyunca binlerce katılımcıya ulaşmaktadır. Katılımcı kuruluşlar ve Sivil toplum örgütlerinin dikkat çektiği konular arasında, “temiz içme suyuna ulaşma şansı olmayan bir milyar insan” ve “aile içinde suya ulaşmada cinsiyetin yeri” gibi konular yer almaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ ÖNEMİ

Birleşmiş Milletler'e göre, yaklaşık 4 milyar insan yılda en az bir ay ciddi su kıtlığı yaşıyor ve yaklaşık 1,6 milyar insan (dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri) temiz, güvenli su kaynağına erişimde sorun yaşıyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne göre 2030'a kadar herkes için su çağrısında bulunurken, dünya yüzeyinde su kıtlığının arttığını ve 2050'ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde, 2030 yılına kadar bütün insanlar için su çağrısında bulunurken, dünya yüzeyinde su kıtlığının her geçen gün arttığını ve 30 yıl içinde dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı çeken bölgelerde yaşayacağını söylüyor.

Dünyadaki toplam 1,4 milyar kilometreküp suyun yüzde 97,5'i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su, yüzde 2,5'i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak yer alıyor. Az olan tatlı su kaynaklarının da yüzde 90'ı kutuplarda ve yer altında bulunuyor.

Aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız kentleşme ve kirlilik, zaten sınırlı olan su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynakları üzerinde ilave strese sebep oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde, DSİ Genel Müdürlüğünce su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarla vatandaşların da katkılarına ihtiyaç bulunuyor.

”Sudan daha yumuşak ve ince başka bir şey yoktur; fakat önüne çıkan her şeyi sürükleyecek ve parçalayabilecek kadar güçlüdür.” (Lao Tzu)

DÜNYA SU GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Su beraberinde ferahlık ve temizlik getirir.

Suyun olmadığı yerde barış yoktur.

Petrolünüze değil suyunuza sahip çıkın.

Susuz hayat çölde yaşamaya benzer.

Evini koruyacaksan suyunu koru.

Su stresten ve sıkıntılardan insanı uzaklaştırarak rahatlatır.”

Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.”

Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.

Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.

Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.

Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!

Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.

Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!

Bugün 22 Mart, Dünya Su Günü Kutlu Olsun. Sular boşa akmasın geleceğimiz kurumasın. İleride küresel ısınmayla birlikte sorun yaşamak istemiyorsak kullandığımız suları tasarruf ederek kullanmalı su kaynaklarımızı kimyasal maddelerle kirletmemeliyiz.

Yaşamın devamı için gerekli en temel ihtiyacımız olan su kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım, geleceğimizi koruyalım.

Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alan çölleşiyor. Akarsular göller ve su kaynaklarımız kirleniyor. Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu su olacak. Su hayattır, hayatımıza sahip çıkalım. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun.

Dünyada 844 milyon insanın suya erişimi yok! İçme suyuna erişim zorlaşırken, kaçaklar ve eskiyen altyapı nedeniyle su kayıpları da yaşanmaktadır. İçme suyunun kaynaktan musluğa güvenli ve verimli tedarikini iyileştirmede önemli rol oynuyoruz.

Doğru tercihlerle suyu ve geleceği korumak sizin elinizde. Dünya Su Günü kutlu olsun.Kaynaklarımızı koruyalım, dünyamıza sahip çıkalım!

Geleceğimiz için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız... Su Hakkı, vazgeçilmez bir yaşam hakkıdır ve bütün canlıların suya erişim hakkının dokunulmaz insan haklarından sayılması gerekmektedir.

22 Mart Dünya Su Gününüz Kutlu Olsun Damlacık Tükenen temiz su kaynaklarına dem vurmak için birleşmiş milletler tarafından 1993’den beri her sene tüm Dünyada kutlanıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız. 22 Mart dünya su günü kutlu olsun.

Dünyanın suya en çok ihtiyaç duyduğu “bugün”, hiçbir canlı sudan mahrum kalmasın.Hem kendimiz, hem de geleceğimiz için; Hayatımızın anlamı, yaşamımızın vazgeçilmezi olan SU'yu daha dikkatli kullanmalıyız.