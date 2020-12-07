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2021 Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Singapur'da yapılacak

07 Aralık 2020 Pazartesi - 19:25 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 19:25

Her yıl ocak ayında İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da gerçekleştirilecek.


WEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "WEF 2021 Yıllık Özel  Toplantısı"nın 13-16 Mayıs'ta Singapur'da gerçekleştirileceği belirtildi.

2021 Yıllık Toplantısının ise İsviçre'nin Davos kentinde yapılacağı  belirtilen açıklamada, Singapur'daki toplantının dünyanın Kovid-19 salgınını  atlamasına ilişkin "ilk küresel liderler etkinliği "olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Singapur'daki zirveye ilişkin detayların daha sonra  paylaşılacağı belirtilerek, "Bu yüz yüze görüşme, liderleri bir araya getirerek  dünyanın en acil sorunlarına çözümler şekillendirmeye odaklanacak." ifadesi  kullanıldı.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab,  Singapur'daki zirveye ilişkin, "Küresel liderlik zirvesi, (Kovid-19 salgını  sonrasında) nasıl toparlanabileceğimizi ele almak için hayati önemli."  değerlendirmesinde bulundu.

Schwab, Singapur'daki Dünya Ekonomik Forumu'nun, iş dünyası, hükümet  ve sivil toplum liderlerinin küresel salgının başlangıcından bu yana ilk kez yüz  yüze buluşmaları için bir fırsat olacağını kaydetti.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı,  siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

 

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WEF Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19
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