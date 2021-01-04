2021 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 dul ve yetim aylığı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Enflasyon oranları ile birlikte memur ve memur emeklileri ile SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşları da değişti. Emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla dul yetim maaşlarına yapılacak zam oranları da kesinlik kazandı. Dul ve yetim maaşı alanlar sigortalı olma türüne zamlı maaş alacak. Peki, Dul ve yetim aylığı 2021 ne kadar oldu? 2021 Dul ve yetim maaşına ne kadar zam geldi? 2021 dul ve yetim aylığı tutarı...

2020 yılı Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, dul ve yetim aylıklarına yapılacak zamlar araştırılıyor. Enflasyon artışına bağlı olarak 6 ayda bir artan dul ve yetim aylığı alanlar da 2020 yılınının ikinci altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti.

Dul ve yetim aylığı alanlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 Dul ve yetim maaşı da sıklıkla araştırılan konuların başında geliyor.

Enflasyonun açıklanmasının ardından emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranları dul ve yetimlerin maaşlarına doğrudan yansıyacak. SGK kapsamında ve Bağkur kapsamında emeklilik hakkı elde eden vatandaşların maaşlarına yapılan zam oranı ile birlikte dul ve yetimlerin maaşlarına da yüzde 8.37 oranında zam yapılacak.

Eğer dul ve yetim aylığı alanların eşi, annesi veya babası emekli sandığından emekli ise yani memur emeklisi ise maaş zam oranı yüzde 7.35 olarak uygulanacak.

SSK BAĞKUR KAPSAMINDA ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR

1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak'ta 125 TL zam,

1600 TL alanlar 2021 Ocak'ta 133 TL zam,

1700 TL alanlar 2021 Ocak'ta 150 TL zam,

2000 TL alanlar 2021 Ocak'ta 167 TL zam alacak.

Tüm emeklilerde olduğu gibi dul ve yetimlerde maaş zam oranları Ocak 2021 itibariyle uygulamada olacak. Ocak ayında alınacak maaşlar zamlı olarak ödenecek. Bu zam oranları 2021 yılı Temmuz ayına kadar devam edecek. Temmuz 2021'de ise yeni zam oranları uygulanacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

TUİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz – Aralık dönemi altı aylık enflasyon oranı yüzde 8,36 oldu. Buna göre SSK ve Bağ – Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacaklar. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da yılbaşındaki zamdan faydalanacaklar. Bu çerçevede malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alan kişiler de yüzde 8,36 oranında zam alacaklar. SSK’dan 5,9 Milyon kişi emekli aylığı alıyor. 76 Bin 775 kişi malulen emekli aylığı alırken 2 Milyon kişi ise ölüm aylığı alıyor. Toplamda SSK’dan gelir ve aylık alan toplam 8,2 Milyon kişinin aylığı yüzde 8,36 oranında zamlanacak.

DUL VE YETİM MAAŞINI KİMLER ALIYOR?

Emekli veya hizmet süresi 5 yılı doldurmuş ancak vefat eden kişilerin yasayla belirli şartları taşıyan eş, çocuk ve anne babasına aylık bağlanıyor.

Eşini kaybeden bir kadın evlenene ya da sigortalı bir şe girene kadar dul maaşı alırken, baba veya annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar yetim aylığı alır.