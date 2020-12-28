2021 Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması tutarı değişti! İşte rakamlar!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sona erdi. Komisyonda 2021 Asgari Ücret tutarı oy birliği ile kabul edildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından işçi ve işveren temsilcileri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş olduğunu duyurdu. 2021 asgari ücretin değişmesiyle birlikte ocak ayı itibariyle bazı ücretlerde değişiklik olacak. Yeni asgari ücret ardından kıdem tazminatı tavan fiyatı, işsizlik maaşı ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması, genel sağlık sigortası primi, yaşlılık aylığı ve engellilere ödenen aylık da değişti. Özellikle bunların başında emekli olmak için prim gün sayısı eksik olanların başvurduğu doğum ve askerlik borçlanması geliyor. 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeni asgari ücret ile birlikte prim borçlanma tutarlarındaki maliyetler de arttı. Peki, 2021 Doğum borçlanması tutarı ne kadar oldu? 2021 askerlik borçlanması tutarı günlük ne kadar oldu? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş olduğunu duyurdu. 2021 asgari ücretin değişmesiyle birlikte ocak ayı itibariyle maaşlarda, asgari geçim indiriminde, GSS primleri ve borçlanma primlerinde artış olacak. Peki, 2021 Doğum borçlanması tutarı ne kadar oldu? 2021 askerlik borçlanması tutarı günlük ne kadar oldu? İşte detaylar...

BORÇLANMA PRİMLERİ OCAK'TA ARTACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK ) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Bir günlük en düşük prim tutarı, günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında. Borçlanmayı bu yıl yapanlar günlük en düşük 31.39 TL prim ödemek zorunda. Prim tavanı tutarı ise günlük 235.44 TL’yi buluyor.

Borçlanmayı 31 Aralık tarihine kadar yapanlar günlük 31.39 TL ödeyecek. Borçlanmayı 1 Ocak’tan sonra yapanlar ise asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak değişen prim üzerinden ödemek zorunda kalacak. Bu da toplu ödemelerde maliyeti artıracak.

2021 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMA PRİMLERİ NE KADAR OLDU?

2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücret ile birlikte borçlanma primleri de arttı. Buna göre 2021 yılı doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ 2021 YILINDA NE KADAR OLACAK?

En yaygın borçlanma er ve erbaşlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için yapılan askerlik borçlanması oluyor. Sigorta lı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor.

2020 yılında 18 ay askerlik borçlanması yapanlar 16 bin 950 lira prim ödeyerek 540 gün borçlanma yapabiliyorlar. Aynı kişinin askerlik borçlanması maliyeti yeni asgari ücrete göre, 2021 yılında 20.520'ye çıkacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar. SSK ’lı, Bağkurlu, memurlar askerlik borçlanması için başvuru yapabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren yasa ile kadınlarımıza tanınan önemli haklardan biri de “doğum borçlanması” hakkıdır. Doğum borçlanmasındaki amaç; özellikle doğum sonrasında çocuğuna bakmak için sosyal güvenceden mahrum kalan kadın sigortalının bu hakkının telafi edilmesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu, bir kadına doğum borçlanması hakkı vermek için önce doğum yaptığı tarih öncesinde sigorta girişinin olup olmadığına bakar.Kadının sigorta başlangıç tarihi doğum yaptığı tarihten önce ise borçlanma talebi kabul görülür, doğum tarihinden sonra ise reddedilir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kez ikinci şarta geçer ve doğumdan hemen sonra 2 yıl boyunca kayıtlı hizmetinizin olup olmadığına bakar. Örneğin; doğum sonrası 1 yıl çalışmayıp diğer yıl kayıtlı işe girenler sadece çalışmadıkları bir yıl için borçlanma yapabilir. SGK’nın son şartı, dünyaya getirmiş olduğunuz çocuğun hayatta olmasıdır.

Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir. Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA NE KADAR ÖDENİR?

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder.

2020 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 31,39 TL’dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 12 bin 556 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 16 bin 950 TL ödeme yapması gerekir.

Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASININ FAYDASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısının artmasını sağlar. Dolayısıyla, emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanmasıyla emekli olmaya hak kazanabilir. Örneğin, emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 ay daha çalışmak yerine 5 aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabilir.

EMEKLİLİK TARİHİNİ ÖNE ÇEKER Mİ?

Sigortalı olduktan sonra askere gidenler, borçlanmayla yalnızca primini artırır, emeklilik tarihini öne çekemez. Fakat çalışmaya başlamadan önce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı olduğu tarih borçlanma süresi kadar geriye gider.