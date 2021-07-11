2021 DGS ne zaman açıklanacak? DGS soruları ne zaman yayınlanacak? İşte DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

Yüksekokullar ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi. Adaylar sınavın ardından DGS soru ve cevapları ile DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2021 DGS ne zaman açıklanacak? DGS soruları ne zaman yayınlanacak? İşte DGS soru ve cevapları ile DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

Açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokulları bitirenlerin lisans programına geçiş yaparak eğitimlerini 4 yıla tamamlamalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar sınav merkezlerinde 150 dakika boyunca ter döktü. Sınavın ardından adaylar DGS soru ve cevapları ile sınav sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 2021 DGS ne zaman açıklanacak? DGS soruları ne zaman yayınlanacak? İşte DGS soru ve cevapları ile DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştirildi.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler.

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dİkey Geçiş Sınavı'nın (DGS) soru ve cevaplarının bugün ya da yarın gün içinde ÖSYM internet sitesinden yayımlanması bekleniyor.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM DGS başvuru kılavuzunda puan hesaplaması için şu bilgiler yer alıyor:

"SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2021-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2021-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.